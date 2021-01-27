Пекин, , 10:21 — REGNUM Кинотеатральные кассовые сборы за январь в Китае достигли 3 млрд юаней (около $468 млн), что значительно больше показателей аналогичного месяца предыдущих двух лет, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

С 1 по 26 января кинорынок Китая заработал 3,02 млрд юаней. Самым кассовым фильмом стал «Маленький красный конверт», который собрал 35% всех денег на рынке за этот период. Фильм стартовал в канун Нового года продолжил лидировать четыре недели подряд, собрав за это время 1,3 млрд юаней.

Романтическая комедия «Теплые объятия» и криминальный триллер «Ударная волна-2», которые также являются фильмами китайского производства, заработали 20% и 18% от общего объема сборов соответственно в период с 1 по 26 января.

Кассовые сборы фильмов в Китае за 2020 год достигли 20,4 млрд юаней, из которых 10 первых мест по сборам заняли китайские фильмы.