Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Skydance Media планирует перезагрузить франшизу «Дети шпионов». Об этом 26 января сообщил портал Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что кинокомпания вместе со Spyglass Media Group хочет привлечь к проекту Роберта Родригеса, который выступил в качестве создателя предыдущих фильмов.

Ожидается, что Родригес не только снимет новую картину серии, но и напишет к ней сценарий. Должности продюсеров проекта займут сотрудники Spyglass и ветераны киноиндустрии Гэри Барбер и Питер Оиллатагерре.

Напомним, в рамках этой франшизы ранее были выпущены такие картины, как «Дети шпионов», «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», «Дети шпионов 3: Игра окончена» и «Дети шпионов 4D». В 2018 году на Netflix вышел мультсериал «Дети шпионов: Критическая миссия».

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