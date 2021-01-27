Пекин, , 02:43 — REGNUM Семейная драма «Маленький красный цветок» удерживает лидерство по недельным сборам в Китае уже четыре недели подряд, собрав за это время 1,3 млрд юаней (около $200 млн), сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Драма о том, как двое молодых людей борются с раком, стала хитом в китайском прокате в канун Нового года и собрала 760 млн юаней за премьерную неделю, завершившуюся 3 января.

Фильм продолжил удерживать лидерство в течение трех последующих недель вплоть до 24 января. Доля в суммарных кассовых сборах всех фильмов, шедших на больших экранах Поднебесной, неделя к неделе падали с 40% до 30% и 20% соответственно.

Кассовые сборы в Китае с 18 по 24 января достигли 420 млн юаней, продолжив сокращаться от пиковых значений 2,13 млрд юаней за семь дней, завершившихся 3 января.

Суммарные кассовые сборы всех фильмов в Китае в 2020 году достигли 20 млрд юаней, в то время как 10 первых мест по сборам собрали китайские фильмы.