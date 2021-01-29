Санкт-Петербург, 29 января 2021, 17:54 — REGNUM В Музее Театрального и Музыкального искусства Санкт-Петербурга в период с 14 ноября по 12 февраля проходит выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это грандиозный рассказ о жизни и творческом пути великого импресарио, включающий в себя 12 разделов, посвященных разным периодам в его биографии.

Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб
Василий Иванов © ИА REGNUM

Личность Сергея Дягилева, как ось всего повествования, представлена через людей, с которыми его так или иначе свела судьба. Работы крупнейших художников России и Европы, таких как Илья Репин, Александр Бенуа, Лев Бакст, Анри Руссо, Джорджо де Кирико, Пабло Пикассо и др., формируют беспрецедентную по масштабам портретную галерею, создающую особую атмосферу «круга Дягилева» как через сами полотна, так и через сопутствующие видео, аудио и текстовые материалы.

Худ. В. Серов — портрет Иды Рубинштейн 1910
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. И. Репин — портрет Александра Глазунова 1890
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. К. Коровин — портрет Марии Тенишевой 1899
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. Н. Кузнецов — портрет Марии Кузнецовой-Бенуа 1901
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. С. Лифарь — портрет Бориса Кохно начало 1970-х
Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке экспонируются произведения из ведущих отечественных и европейских музеев: Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Центра Помпиду, Музея Тиссена-Борнемиссы, Национальной галереи современного искусства Турина, Художественного музея Руана и др. Также представлены портреты из частных коллекций.

Константин Сомов — автопортрет 1911
Лев Бакст — автопортрет 1893
Константин Сомов — автопортрет 1911
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лев Бакст — автопортрет 1893
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. А. Головин — портрет Всеволода Мейерхольда 1917
Фелия Литвин 1890-е
Худ. А. Головин — портрет Всеволода Мейерхольда 1917
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фелия Литвин 1890-е
Василий Иванов © ИА REGNUM

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Шереметевский дворец продлил часы работы выставки. 29 и 30 января, 5, 6 и 12 февраля выставка будет открыта до 20:00.

Худ. Ж. Кокто — Сергей Дягилев и Вацлав Нижинский 1913
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. Ж. Кокто — плакат с изображением Тамары Красавиной в балете Призрак Оперы 1911
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. И. Репин — портрет В. Стасова на даче 1889
Василий Иванов © ИА REGNUM
Худ. М. Ларионов — портрет Игоря Стравинского около 1915
Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге была прекращена работа театров, музеев, концертных залов и ресторанов. С 11 января петербургские музеи вернулись к привычному режиму работы и снова доступны для посещения.

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