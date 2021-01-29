29 января 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В Музее Театрального и Музыкального искусства Санкт-Петербурга в период с 14 ноября по 12 февраля проходит выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это грандиозный рассказ о жизни и творческом пути великого импресарио, включающий в себя 12 разделов, посвященных разным периодам в его биографии.

Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб Василий Иванов © ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб Василий Иванов © ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб Василий Иванов © ИА REGNUM

Личность Сергея Дягилева, как ось всего повествования, представлена через людей, с которыми его так или иначе свела судьба. Работы крупнейших художников России и Европы, таких как Илья Репин, Александр Бенуа, Лев Бакст, Анри Руссо, Джорджо де Кирико, Пабло Пикассо и др., формируют беспрецедентную по масштабам портретную галерею, создающую особую атмосферу «круга Дягилева» как через сами полотна, так и через сопутствующие видео, аудио и текстовые материалы.

На выставке экспонируются произведения из ведущих отечественных и европейских музеев: Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Центра Помпиду, Музея Тиссена-Борнемиссы, Национальной галереи современного искусства Турина, Художественного музея Руана и др. Также представлены портреты из частных коллекций.

Константин Сомов — автопортрет 1911 Василий Иванов © ИА REGNUM Лев Бакст — автопортрет 1893 Василий Иванов © ИА REGNUM

Худ. А. Головин — портрет Всеволода Мейерхольда 1917 Василий Иванов © ИА REGNUM Фелия Литвин 1890-е Василий Иванов © ИА REGNUM

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Шереметевский дворец продлил часы работы выставки. 29 и 30 января, 5, 6 и 12 февраля выставка будет открыта до 20:00.

Напомним, накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге была прекращена работа театров, музеев, концертных залов и ресторанов. С 11 января петербургские музеи вернулись к привычному режиму работы и снова доступны для посещения.

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