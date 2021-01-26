Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Юэль Киннаман объяснил, почему он не рассматривает будущий кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна как продолжение картины Дэвида Эйера 2016 года. Об этом 26 января сообщил портал Cinema Blend.

Юэль Киннаман Gage Skidmore

Актёр заявил, что Ганн создаёт совершенно новую вселенную и отметил, что фильм будет чем-то «совершенно другим».

«Мы как бы начали всё с чистого листа. Не похоже, что мы делаем продолжение», — сказал Киннаман, добавив, что новый «Отряд самоубийц» будет представлять собой что-то вроде «компромисса» между перезагрузкой и продолжением.

Напомним, в «Отряде самоубийц» Дэвида Эйера Юэль Киннаман исполнил роль Рика Флага — лидера первоначального «Отряда самоубийц». Он вернулся к этому персонажу в проекте Джеймса Ганна.

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