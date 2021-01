Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM В сеть выложили трейлер будещего анимационного фильма «Райя и последний дракон» (Raya and the Last Dragon). Ролик был опубликован 26 января на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

В трейлере зрителям показали летающего водного дракона Сису, который может превращаться в человека. Этого персонажа озвучила певица Аквафина (Awkwafina). Премьера картины запланирована на 5 марта 2021 года.

Анимационный фильм «Райя и последний дракон» снимают режиссёры Дон Холл и Дин Уэллинс. Голос главной героине подарила актриса Келли Мэри Трэн, которую зрители знают по роли Роуз Тико в фильмах «Звездные войны: Последние джедаи» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

