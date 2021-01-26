Ижевск, , 18:36 — REGNUM По итогам проведенных проверок после представления 8 января в Госцирке Удмуртии, когда, по сообщениям пользователей социальных сетей, на арене демонстрировалась нацистская символика, нарушений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

В частности, нарушений не выявлено в рамках проверки подразделения управления МВД по Ижевску. По ее итогам учреждение получило «определение в отказе в возбуждении дела об административном в связи с отсутствием состава правонарушения». Рассматриваемые действия были совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской символики.

Нарушений российского законодательства в демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных во время представления, также не обнаружило и министерство культуры Удмуртии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одной из социальных сетей после новогодних праздников была обнаружена информация о демонстрации нацистских символов на попонах животных, которые принимали участие в представлении Госцирка Удмуртии 8 января 2021 года. По данному факту прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.

Происшествие прокомментировали в ижевской епархии. В пресс-службе отметили, что во время рождественского представления не было цели нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Цирк — это зрелищное искусство, используемые в нём образы зачастую имеют ироничный, а иногда и гротескный характер.

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В цирке же пояснили, что выполнялся заказ Удмуртской епархии по проведению мероприятия «Рождественская ёлка». В соответствии с согласованным заказчиком сценарием в представлении присутствовали эпизоды, освещающие роль церкви в истории Российского и Советского государства.

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