Брянск, , 18:06 — REGNUM Юбилейный фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала» открылся 26 января в Брянске. Организаторы мероприятия рассчитывают, что в конкурсе на звание лучших исполнителей примут участие не менее 600 претендентов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль стартовал в рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы и впервые за 20 лет открытие прошло с минимальным количеством зрителей из-за пандемии коронавируса. Первым на сцену вышел оркестр Росгвардии, исполнив несколько композиций, в том числе «Катюшу». В концерте также приняли участие коллективы региональных УМВД, МЧС, группа «Пламя» и многократный победитель фестиваля Андрей Халиулин.

Заявки на участие в фестивале жюри будет принимать до 2 февраля. Лучшие номера отборочных туров прозвучат 12 февраля на заключительном концерте в зале областной филармонии «Дружба».