Лос-Анджелес, США, , 17:35 — REGNUM Съёмки третьего сезона популярного телесериала «Мандалорец» могут начаться в апреле 2021 года. Об этом 25 января сообщалось на официальном сайте Альянса независимого кино и телевидения (FTIA).

Цитата из т/с «Мандалорец ». 2019. США

Съёмки должны начаться уже 5 апреля 2021 года. Сообщается, что работа над третьим сезоном шоу начнётся в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, «Мандалорец» — это популярный фантастический сериал, события которого разворачиваются во вселенной «Звёздных войн». Шоу рассказывает об одиноком охотнике за головами и его приключениях.

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