26 января 2021 | Время чтения 3 мин

Мезень, Архангельская область, , 16:53 — REGNUM Мезень — город в Архангельской области, в устье одноименной реки. Задолго до его возникновения эти земли были пограничными между русским миром и миром ненцев. Первым, что привлекло русских в эти края — были пушнина и ловчие соколы для царской охоты. Первое русское поселение на месте Мезени так и называлось — Сокольня Нова, позднее Окладникова слобода — в честь владевшего этими землями новгородского боярина Окладникова. Это та часть Мезени, которая стоит дальше от моря. Соколов отлавливали несколько столетий и отсылали в Великий Новгород и Москву.

Мезень – очень зеленый город. Центральная ее улица представляет собой аллею Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Богоявленский собор Мезени построен в 1861 голу на средства купца С.Шевкуненко, при советской власти перестроен под клуб, затем кинотеатр, в 1999 году возвращен верующим Заместитель директора краеведческого музея Мезени Людмила Окулова у надгробной плиты одного из именитых жителей старой Мезени Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На некоторых домах в городе установлено по нескольку табличек – очень старый, старый и современный адрес Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Лампожне, в 320 км от Мезени, с XV века дважды в год собиралась крупнейшая пушная ярмарка, куда ненцы везли пушнину, а русские ее покупали, предоставляли место и охрану для ярмарки. Торг привлекал купцов из Англии, Дании, Голландии. Около 1600 года ярмарку перенесли в Окладникову слободу — ту часть нынешней Мезени, которая выше по реке. А в XVII веке из Окладниковой и Кузнецовой слобод сложился город Мезень. Жители занимались морским промыслом и взаимодействовали с ненцами. Покупали пушнину, лили медные колокольчики для оленьих стад.

Набережная реки Мезени Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Границей бывших Окладниковой и Кузнецовой слобод является небольшой залив разрезающий Мезень на две части. Когда-то здесь стояли ладьи мезенских мореходов и верфи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В мезенских деревнях была выведена «мезенка» — уникальная порода лошадей — низкорослых, способных выкапывать себе корм из-под снега. По неписанному правилу мезенские мореходы занимались морским промыслом на Новой земле, а промышленники их Архангельска, Онеги ходили на Шпицберген. Но и туда добирались мезенцы — известна история как несколько жителей Мезени, потерпевшие кораблекрушение в XVIII веке, прожили 6 лет на Шпицбергене.

Поклонный крест поморам установлен в 1997 году на набережной реки Мезени Владимир Станулевич © ИА REGNUM Надпись на табличке сообщает, что крест посвящен «мезенским поморам покорившим северные моря от благодарных потомков» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мезень стала местом ссылки идеолога церковного раскола протопопа Авваакума. Позднее его перевезли в Пустозерск, но семья и его сторонники остались в Мезени, рассылая по стране рукописные прокламации. Царское правительство посчитало опыт удачным, и Мезень до 1917 года стала местом ссылки для попавших в опалу и революционеров. Здесь побывали в ссылке боярин Артамон Матвеев, князь Василий Васильевич Голицын, мятежные поляки, Александр Серафимович, Клим Ворошилов, Инесса Арманд и сотни других ссыльных. Маленький городок не мог переварить такое число ссыльных, их влияние на жизнь Мезени было огромно.

Дореволюционные дома в Мезени всегда с архитектурной изюминкой, на них приятно смотреть Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Советская эпоха оставила о себе менее симпатичную архитектурную память, чем дореволюционная – дома-бараки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пожарную часть Мезени украшает пожарная помпа начала XX века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Как и везде на Русском Севере памятники павшим в Великой Отечественной войне – предмет постоянного внимания властей и жителей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ужасы гражданской войны миновали Мезень. При советской власти по мезенским деревням прошла коллективизация, с ее трагедиями, но к 1991 году в совхозах района имелось 11 000 голов крупного рогатого скота, а в 2020 году в личных хозяйствах всего района — 14 голов. Мезенский порт в 2000-х «умер», причал разрушился и доставка грузов морем прекратилась. В 2009 году к Мезени проложили дорогу, которую до этого, с перерывами, строили аж с начала XIX века. Дорога резко ускорила отьезд жителей — в 2000 году в районе проживало около 10 тыс. человек, а в 2019 году — 3,5 тысячи.

Дом казначейства, ныне отделение Сбербанка. До Великой Отечественной войны в этом здании работал Герой Советского Союза Александр Торцев Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Советская эпоха в архитектуре Мезени прагматична — никаких архитектурных излишеств Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Река Мезень славится своими приливами — их высота в устье достигает 8−10 метров, а задуманная еще при советской власти приливная электростанция могла бы обеспечить электричеством 7 таких городов как Санкт-Петербург.

Река Мезень напротив города прячется за зарослями ивы. На деле это широкая, своенравная река, с 10-метровыми приливами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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