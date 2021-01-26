Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Фильм американского режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаака Чана «Минари» включён в десятку лучших фильмов 2020 года по версии Американского институт кино (AFI). Об этом сообщает KBS.

Американский институт кино — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа.

Ежегодно организация выбирает десять лучших фильмов и сериалов, которые с культурной и художественной точки зрения представляют собой наиболее значимые достижения прошедшего года.

В десятку также вошли: военный драматический фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови», биографическая драматическая картина Дэвида Финчера «Манк», драма Хлои Чжао «Земля кочевников», судебная драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семёркой», анимационный фильм от студии Pixar «Душа», драма Дариуса Мардера «Звук металла», художественный фильм Реджина Кинга «Одна ночь в Майами», биографический драматический фильм Шака Кинга «Иуда и чёрный мессия», а также драматический фильм-биография Джорджа Вулфа «Ма Рейни: Мать блюза».

Известно, что церемония вручения наград премии AFI Awards состоится 26 февраля и будет транслироваться на официальном канале Американского института кино на YouTube.

Картина повествует о семилетнем мальчике, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.