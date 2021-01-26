Москва, , 13:59 — REGNUM «Веселый, жизнерадостный, умный и острый на язык» — таким запомнили коллеги академика Владимира Фортова, отметил на юбилейном заседании президиума РАН глава Сибирского отделения, академик Алексей Пармон.

Одной из главных заслуг экс-президента РАН он считает борьбу за науку, за Академию.

«Надо продвигать программу дебюрократизации науки» — эти слова Владимира Фортова Пармон процитировал в своем докладе.

Нынешний президент РАН особо выделил роль Фортова в принятии Закона о науке в 1996 году.

«Он успел принять Закон о науке,— сообщил Александр Сергеев, добавив, что 4% от ВВП на науку — то несомненное достижение, которое принадлежит академику. Кроме того, усилиями Фортова был создан в сложный для науки период РФФИ (Российский фонд фундаментальный исследований). «Это как карточки на хлеб в Блокадном Ленинграде», — оценил президент РАН значение этого события.

«Действительно, жизнь к нему была не всегда справедлива, — считает академик Сергеев. — С учётом того, что он сделал. С другой стороны, те результаты, которые он обеспечил в организационном плане. Мы с вами знаем, что в самые острые моменты перемен в российской науке он был на острие этих перемен, в 90-е годы, когда ему удалось поставить развитие науки на новые современные рельсы».

В своих выступлениях коллеги Владимира Фортова говорили о нем, как о выдающемся ученом, основателе нового направления в науке. С молодых лет, будучи еще аспирантом, Фортов занялся изучением неидеальной плазмы.

«Неидеальная плазма — научная проблема жизни Фортова, — отметил однокурсник академика Эдуард Сон, сообщив, что впервые им были измерены ударные волны на созданной вместе с Борисом Ломакиным экспериментальной установке».

«Установка уникальная. Такой установки в мире нет, их было создано всего две: одна в Центре Келдыша, а вторая уже когда Владимир Евгеньевич учился в аспирантуре, — рассказал Эдуард Сон, — Эта установка сейчас существует, используется в научных исследованиях».

По словам академика Сергея Алдошина, первый в нашей стране суперкомпьютер для института Проблем химической физики был приобретен усилиями академика Фортова.

«Идея создания суперкомпьютерных центров вынашивалась им давно. Озвучил он ее во время празднования 40-летия нашего Института в 1996 году, предложив поставить в химфизику первую такую машину. В это время исследования на Западе ушли далеко вперед и наши вычислительные средства не позволяли за ними угнаться. Владимир Евгеньевич после доклада на этом юбилейном мероприятии очень расстроился и предложил мне подготовить предложения по закупке мощного компьютера», — рассказал докладчик.

И хотя в то время в стране было немало противников такой идеи и сотрудничества с зарубежными фирмами, Фортову все же удалось реализовать свою задумку.

Вспомнили и еще одно невероятное детище экс-президента РАН — военный самолет, подаренный родному городу. Легендарный многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27 был передан в дар Ногинску, где родился Фортов в честь70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Я присутствовала на открытии мемориала, погода была очень ветреная и холодная. Но Фортов все время стоял без шапки, и свою речь произнес с непокрытой головой, не ежась при этом и, кажется, абсолютно не замечая никаких погодных неудобств. Очевидно, это его свойство также выработано годами увлечения яхтами и альпинизмом. О яхтсмене Фортове вспоминали все его коллеги и друзья. Оказывается, академик обогнул на яхте известный своим коварством мыс Горн.

Вспомнили и «космическую Одиссею» Фортова. В жизни ему удалось реализовать фантазии Артура Кларка. Полет к Юпитеру, отнесенный романистом к 2001 году, не состоялся, «зато в 2001 году, — как сообщил один из докладчиков, — «был проведен первый физический эксперимент на МКС. Эксперимент получил название «Плазменный кристалл». Основу эксперимента составили работы по неидеальной плазме, которая представляет собой пылинки, введенный тем или иным способом в плазму. Эти пылинки заряжаются и моделируют структуры атомов в кристаллической решетке. Отсюда и возникло название плазменный кристалл. Такой объект, как выясняется, распространен в природе. И в астрофизических масштабах, и приложениях, связанных с микроэлектроникой, а является элементом лунной пыли, пыли Луны».

Занимался Фортов и метеоритной защитой, экранами, которые должны были обеспечить защиту аппаратов от пылинок со скоростями до 100 км в секунду. В результате моделирования космическим станциям удалось пройти на расстоянии в 8000 км от кометы Галлея и других небесных тел, что является несомненным достижением.

«Наше тело погибнет, но разум будет стремиться к звезде», — эти слова, процитированные докладчиком из романа Кларка, в полной мере можно отнести к академику Фортову. Совсем немного не дожил он до своего 75-летия. Коронавирус унес жизнь выдающегося ученого и организатора науки. Тело предано земле, но разум теперь уж точно — на звезде.