Новосибирск, 26 января 2021, 11:31 — REGNUM Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонтно-реставрационных работ Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Модернизация должна завершиться к 1 сентября. Об этом сообщает сайт «Академгородок 2.0».
Будут созданы новый читальный зал и пространство для зоны отдыха, обновлены инженерные сети. Согласно проекту, ремонтно-реставрационные работы будут проведены в помещениях первого и третьего этажей.
Стоимость работ — 12,5 млн рублей.
Отметим, что ГПНТБ СО РАН — крупнейшая библиотека в Сибири.