Новосибирск, , 11:31 — REGNUM Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонтно-реставрационных работ Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Модернизация должна завершиться к 1 сентября. Об этом сообщает сайт «Академгородок 2.0».

Будут созданы новый читальный зал и пространство для зоны отдыха, обновлены инженерные сети. Согласно проекту, ремонтно-реставрационные работы будут проведены в помещениях первого и третьего этажей.

Стоимость работ — 12,5 млн рублей.

Отметим, что ГПНТБ СО РАН — крупнейшая библиотека в Сибири.