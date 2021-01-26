Хабаровск, , 10:19 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение о безвозмездном участии воспитанников детских школ искусств в творческих конкурсах — приказ об отмене взносов издан министерством культуры по поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В крае работает 41 детская школа искусств, которые посещают 10 500 детей разного возраста. Организационные взносы за участие каждого ребёнка в конкурсах были обязательными, участники платили от 500 до 1000 рублей. Деньги выплачивались как школами, так и родителями. Теперь на взносы будут выделять деньги из бюджет Хабаровского края.

Программа детских конкурсов на 2021 год уже сформирована. В феврале планируется конкурс игры на классической шестиструнной гитаре, потом хоровое и сольное пение. В марте пройдёт конкурс среди исполнителей на оркестровых инструментах, а также краевая олимпиада по сольфеджио и краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края».

Как сообщало ИА REGNUM, скрипачка Ангелина Лобко из Приморья успешно выступила на I Международном конкурсе молодых талантов «Новые звезды» в Париже. Авторитетное жюри из известных музыкантов Франции и России присудило ей Гран-при и специальный приз — выступление с оркестром.