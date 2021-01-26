Калуга, , 10:34 — REGNUM В Калуге с введением в эксплуатацию второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского приступят к развитию не только космического, но и астрономического туризма, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора музея Наталью Абакумову.

Техническая готовность второй очереди музея составляет практически 100% Admoblkaluga.ru

По её словам, между старым и новым зданиями калужского музея истории космонавтики строится обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса. Калужане и гости города получат возможность наблюдать за планетами и спутниками. Обсерватория рассчитана на группы в 25−30 экскурсантов.

«Все оборудование высокого класса и не имеет аналогов в музеях России», — подчеркнула Наталья Абакумова

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Музей был открыт в 1967 году. В настоящее время техническая готовность второй очереди музея составляет практически 100%. Строители заканчивают работы по шумоизоляции пяти залов, среди которых кинозал, конференц-зал и интерактивные залы. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность музея более чем в два раза — до 400 тысяч человек в год.

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