Москва, 26 января 2021, 11:02 — REGNUM В МХАТе имени Максима Горького состоялась девятая премьера сезона постановки «Лес» пьесы Александра Островского. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Хор Раисы Гурмыжской
Хор Раисы Гурмыжской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На дне
На дне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер спектакля Виктор Крамер является также художником спектакля. В новой постановке классический «Лес» состоит из знаков, интерпретаций и условностей. Для Крамера нет понятия «классика»: в любом материале, каким бы актуальным он не оставался, всегда есть архаика. И режиссер пытается смыть пыль времени, чтобы современный зритель живо, остро и с интересом реагировал на текст — на то, что волнует, тревожит, заставляет сегодня смеяться или плакать. Режиссер убрал из текста Островского устаревшие слова и фразы.

Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева
Книги
Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесопилка
На лесопилке
Лесопилка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На лесопилке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Если лес воспринимать как образ, а не только как экологический элемент, вот то, во что мы превратили свою душу — в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга, рассказывает режиссер.

Счастливцев и Несчастливцев в гостях
Счастливцев и Несчастливцев в гостях
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Карп, лакей Гурмыжской — Александр Карпенко и Счастливцев — Григорий Сиятвинда
Карп, лакей Гурмыжской — Александр Карпенко и Счастливцев — Григорий Сиятвинда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В усадьбе Гурмыжской
В усадьбе Гурмыжской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие — два спившихся актера Несчастливцев и Счастливцев», — говорит режиссер.

Влиятельные люди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На рыбалке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вечерний разговор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Улита, ключница — Алиса Гребенщикова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Несчастливцев — Андрей Мерзликин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Несчастливцев — Андрей Мерзликин и Аксинья Даниловна (Аксюша) – Елизавета Базыкина
Спектакль «Лес»
Несчастливцев — Андрей Мерзликин и Аксинья Даниловна (Аксюша) – Елизавета Базыкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спектакль «Лес»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Задумка режиссера — в спектакле, где Раиса Гурмыжская руководит домашним хором. Роль героини играла Татьяна Поппе, изначально ее репетировала Надежда Маркина, но за пять дней до премьеры она заболела.

Алексей Сергеевич Буланов — Роман Титов
Алексей Сергеевич Буланов — Роман Титов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свадьба
Свадьба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Общество
Общество
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Андрей Мерзликин сыграл роль Геннадия Несчастливцева. Роль Аркадия Счастливцева с удовольствием воплотил на сцене артист Григорий Сиятвинда. Дуэт в спектакле живет театром как видом искусства, без чего жизнь для них невозможна, отметил Мерзликин, рассказывая о персонажах. Артисты в спектакле падают на самое дно, они ищут спасения в прошлом, приезжая на малую родину. Но она уже разрушена. В конце спектакля автор всё же оставляет надежду на возможное спасение. Единственный росток попадает в почву, а из него может прорасти будущая жизнь.

Лес превращается в труху
Лес превращается в труху
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Общество
Общество
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пьеса «Лес» написана в 1871 году Александром Николаевичем Островским. Это время пореформенной России и нарождающейся буржуазии, крушения патриархальной морали и духовной пустоты. В обществе отсутствуют нравственные искания, люди делятся на аморальных и чистых.

Режиссер Виктор Крамер и актеры
Режиссер Виктор Крамер и актеры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В усадьбе помещицы Гурмыжской, распродающей лес и тратящей выручку на свои увлечения, живет и ее бедная племянница, которой Гурмыжская и не думает помочь. В усадьбе появляются два артиста, один из которых — Несчастливцев, тоже племянник Гурмыжской, обедневший и поступивший на сцену. Но в сцену превращается вся усадьба, где разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.