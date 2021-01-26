26 января 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 11:02 — REGNUM В МХАТе имени Максима Горького состоялась девятая премьера сезона постановки «Лес» пьесы Александра Островского. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Хор Раисы Гурмыжской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На дне Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер спектакля Виктор Крамер является также художником спектакля. В новой постановке классический «Лес» состоит из знаков, интерпретаций и условностей. Для Крамера нет понятия «классика»: в любом материале, каким бы актуальным он не оставался, всегда есть архаика. И режиссер пытается смыть пыль времени, чтобы современный зритель живо, остро и с интересом реагировал на текст — на то, что волнует, тревожит, заставляет сегодня смеяться или плакать. Режиссер убрал из текста Островского устаревшие слова и фразы.

Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Книги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Счастливцев — Григорий Сиятвинда и Несчастливцев — Андрей Мерзликин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопилка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На лесопилке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Если лес воспринимать как образ, а не только как экологический элемент, вот то, во что мы превратили свою душу — в труху, в опилки. В угоду своим мелким страстишкам, стяжательству, практицизму и глупостям мы уничтожаем, перемалываем себя и друг друга, рассказывает режиссер.

Счастливцев и Несчастливцев в гостях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Карп, лакей Гурмыжской — Александр Карпенко и Счастливцев — Григорий Сиятвинда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В усадьбе Гурмыжской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Парадокс пьесы заключается в том, что единственными, сохранившими в себе духовное начало, оказываются самые, на первый взгляд, павшие — два спившихся актера Несчастливцев и Счастливцев», — говорит режиссер.

Несчастливцев — Андрей Мерзликин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Несчастливцев — Андрей Мерзликин и Аксинья Даниловна (Аксюша) – Елизавета Базыкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Спектакль «Лес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Задумка режиссера — в спектакле, где Раиса Гурмыжская руководит домашним хором. Роль героини играла Татьяна Поппе, изначально ее репетировала Надежда Маркина, но за пять дней до премьеры она заболела.

Алексей Сергеевич Буланов — Роман Титов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свадьба Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общество Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Андрей Мерзликин сыграл роль Геннадия Несчастливцева. Роль Аркадия Счастливцева с удовольствием воплотил на сцене артист Григорий Сиятвинда. Дуэт в спектакле живет театром как видом искусства, без чего жизнь для них невозможна, отметил Мерзликин, рассказывая о персонажах. Артисты в спектакле падают на самое дно, они ищут спасения в прошлом, приезжая на малую родину. Но она уже разрушена. В конце спектакля автор всё же оставляет надежду на возможное спасение. Единственный росток попадает в почву, а из него может прорасти будущая жизнь.

Лес превращается в труху Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общество Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пьеса «Лес» написана в 1871 году Александром Николаевичем Островским. Это время пореформенной России и нарождающейся буржуазии, крушения патриархальной морали и духовной пустоты. В обществе отсутствуют нравственные искания, люди делятся на аморальных и чистых.

Режиссер Виктор Крамер и актеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В усадьбе помещицы Гурмыжской, распродающей лес и тратящей выручку на свои увлечения, живет и ее бедная племянница, которой Гурмыжская и не думает помочь. В усадьбе появляются два артиста, один из которых — Несчастливцев, тоже племянник Гурмыжской, обедневший и поступивший на сцену. Но в сцену превращается вся усадьба, где разворачивается история алчности и жестокости одних и благородных поступков других.