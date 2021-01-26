Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM На стриминговом сервисе HBO Max может выйти сериал по мотивам популярной медиафраншизы «Гарри Поттер». Об этом 25 января сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сейчас работа над шоу находится на самом раннем этапе — ведётся обсуждение возможной идеи проекта с различными сценаристами. Никаких конкретных деталей пока не сообщается.

Напомним, «Гарри Поттер» — это серия фантастических романов от британской писательницы Дж. К. Роулинг, посвящённых жизни и приключениям необычного мальчика-волшебника. Книги выходили с 1997 по 2007 год.

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