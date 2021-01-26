Пекин, , 07:30 — REGNUM Китайский комедийный фильм «Большой красный конверт» продолжил удерживать лидерство в кинопрокате КНР на четвертый день после премьеры, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Фильм заработал 10 млн юаней (около $1,54 млн) или 23% от общей доли кинорынка на 25 января. Общие сборы всех фильмов, идущих на экранах страны в этот день достигли 43,72 млн юаней, сообщили в Китайской сети киноданных.

Ставшая хитом драма «Маленький красный цветок» заняла второе место, собрав 8 млн юаней. Фильм доминировал в Китае на протяжение более трех недель с момента премьеры в канун Нового года. Всего фильм собрал на текущий момент 1,29 млрд юаней.

Криминальный триллер «Ударная волна-2» расположилась на третьем месте, заработав 7,8 млн юаней, в то время как суммарные сборы фильма превысили 1,1 млрд юаней.