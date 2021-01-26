Новосибирск, , 04:37 — REGNUM Директор одного из крупнейших концертных учреждений Новосибирской области, который теперь называется «Сибирь-концерт», Екатерина Ковалева прокомментировала переименование учреждения. Она отметила, что смена названия продиктовано целесообразностью, связанной с видом деятельности.

Напомним, ранее стало известно, что одно из крупнейших концертных учреждений Новосибирской области «Евразия» теперь называется «Сибирь-концерт».

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«А именно — учреждение подтвердило статус «крупного игрока» на гастрольной карте России и успешно развивается как прокатная концертная площадка. Название приведено в соответствие с целями и задачами, которые призвано решать государственное автономное учреждение культуры. В будущем такое название позволит не только повысить эффективность деятельности на территории Новосибирской области, но и расширит возможности по продвижению ведущего коллектива ГАУК «Сибирь-концерт» и организации гастролей Государственного академического Сибирского русского народного хора и других областных коллективов в регионах России и за рубежом», — считает Екатерина Ковалева.

Отметим, что концертно-театральный центр «Евразия» переименовано в государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Сибирь-концерт» на основании распоряжения правительства Новосибирской области, подписанное губернатором Андреем Травниковым.