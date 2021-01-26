Новосибирск, , 04:24 — REGNUM В Новосибирской области переименовано одно из крупнейших концертных учреждений. Теперь концертно-театральный центр «Евразия» называется «Сибирь-концерт». Власти уверяют, что сделано это «для повышения эффективности деятельности», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ребрендинг одного из ведущих концертных учреждений региона позволит укрепить позиции Новосибирской области в творческом пространстве страны, расширить культурные коммуникации с ведущими концертно-театральными коллективами. И, что немаловажно, консолидировать творческие силы региона, выстраивая пространство высоких профессиональных стандартов и вовлекая в него коллективы сельских районов региона», — заявил исполняющий обязанности министра культуры области Юрий Зимняков.

Отметим, что в перечень внутренних структурных подразделений учреждения входят Государственный академический Сибирский русский народный хор, Концертный зал «Евразия», Новосибирский областной академический хор молодёжи и студентов, Театральный зал.