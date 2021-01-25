В калужской школе №5 представили книгу из серии «Мы из пятой школы»

Калуга, 25 января 2021, 17:49 — REGNUM Представление очередной книги из серии «Мы из пятой школы» состоялась 25 января в калужской школе №5. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, книга «Искусство» посвящена выпускникам школы, добившимся больших успехов в сфере культуры и искусства, в ней рассказывается о биографиях и творчестве выпускников.
Мероприятие посетил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручивший Сергею Зеленову почётную грамоту.
Глава Калуги поблагодарил Сергея Зеленова за многолетний труд на ниве педагогики и продуктивную работу в составе депутатского корпуса.
Собравшимся были представлены фотографии, картины, фрагменты выступлений и музыкальных произведений, созданных бывшими учениками пятой школы.
Приглашённые на представление герои книги — актриса Ирина Шуркина, журналист Екатерина Киселева, дизайнер и художник Антон Ляпичев и музыкант Дмитрий Винокуров — рассказали ученикам про свои школьные годы, творчество и особенности профессий.