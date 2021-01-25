Нью-Йорк , , 16:43 — REGNUM Во втором сезоне популярного сериала «Ведьмак» появится король Хенсельт. Об этом 24 января сообщил портал Redanian Intelligence.

Роль короля Хенсельта в сериале исполнит британский актёр Эдвард Роу («Наживка). Известно, что его персонаж появится в пару эпизодов шоу — предположительно в пятом и восьмом.

Напомним, король Хенсельт — это один из второстепенных персонажей книжного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Он также появлялся в игре «Ведьмак 2: Убийцы Королей».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: герои сериала «Кобра Кай» заговорили на разных языках