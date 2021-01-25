25 января 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 19:07 — REGNUM Если твоя заветная мечта внезапно исполнилась, на радостях все же старайся смотреть под ноги, а то нечаянно угодишь даже не в кроличью нору, а в портал на тот свет, подозрительно похожий на не закрытый какими-то растяпами люк. Так случилось с джазменом-неудачником Джо Гарднером, который внезапно добился приглашения в знаменитый джазовый квартет, но по дороге угодил в коматозном состоянии на больничную койку… и в мистическое измерение, где новорождённые души проходят своеобразный тренинг личностного роста, получая основные черты характера, а самое главное — будущее призвание. Без полного комплекта значков, похожих на скаутские «ачивки», пропуск на Землю не получить. По недоразумению беднягу Джо принимают за великого, ныне покойного педагога и поручают ему самую трудную душу под номером 22, вообще не желающую рождаться на Земле — чего, мол, там хорошего? Душенька за столетия довела до белого каления всех, включая Мать Терезу, и вот теперь ею должен заниматься Джо Гарднер, который и в школе-то подрабатывал без… ну, да, души этой самой.

Цитата из м/ф «Душа». Реж. Пит Доктер. 2020. США

Остроумный психологически-педагогический мультик чем-то напоминает «Головоломку», и не удивительно, ведь режиссером его является Пит Доктер, приложивший руку к созданию не только «Головоломки», но и мультфильма «Вверх», в котором темы мечты и призвания (не путать с одержимостью!) были главными. И этот новый мультфильм позитивен и добр, он предостерегает от задавливания ребенка излишними ожиданиями или, напротив, — обрезания крыльев мечты, чтобы пустить их на уютные подушки в бюргерской спальне. Главное, по мнению авторов — уметь «джазовать», то есть жить спонтанно и радоваться жизни на полную катушку, чувствовать ее всеми фибрами — тогда и все остальное приложится.

Цитата из м/ф «Душа». Реж. Пит Доктер. 2020. США

Музыка, а именно джаз, является еще одним главным героем мультфильма, который, как многие последние мультфильмы от Дисней — Пиксар, полностью посвящен одному народу. В «Тайне Коко» это была Латинская Америка с ее ритмами и обычаями, в «Принцессе и лягушке» — черный Новый Орлеан, на сей раз — черный Нью-Йорк. Все справедливо, ведь джаз — музыка афроамериканцев.

Так стоит или не стоит иметь настоящее призвание? У главного героя оно явно есть, ведь, играя, он способен буквально уноситься в астрал и жертвует всем ради фортепианных импровизаций. Вот только что является его истинным предназначением — музыка или что-то другое? Почему в школе, где он ведет кружок, его ценят и уважают, а прорваться в музыкальный коллектив он способен лишь по знакомству? Все разворачивается неторопливо, хотя и весьма причудливо, и однозначных ответов мы не видим до самого конца. Джо Гарднеру предстоит побывать и вовсе без тела, и в мохнатом тельце кота, в то время как душа №22, наконец ощутившая вкус бытия, будет валять дурака в его уже совсем не детском теле, портить его единственный приличный костюм и латать вроде бы безнадежно загубленные отношения с его практичной матерью. В итоге именно это, а не поиск призвания-«ачивки» оказывается главным. Мы так и не видим, что за изображение появилось на карточке души №22, превратив ее в пропуск. По мнению авторов, это и не важно. Можно догадаться, что призвание души №22 — чувствовать жизнь всем существом и быть настоящим эмпатом.

Мнение о необязательности какого-то конкретного призвания, а если шире, то — цели в жизни, — весьма спорное. Уметь «джазовать» — ценное качество, но так ведь, чего доброго, можно и весь свой век провести «в ритме джаза», живя одними ощущениями, как маленький ребенок или кот. Тогда призванием может стать и жонглирование вывеской какой-то лавчонки — это ведь тоже помогает кому-то выходить в астрал. А выучиться на брадобрея оказалось дешевле, чем на ветеринара, и человек вполне нашел свое счастье. Впрочем, тема ответственности за другого в фильме присутствует, и это искупает многие огрехи. Наступает момент, когда Джо решается навсегда остаться в загробном мире, лишь бы душа №22 смогла-таки родиться на Земле. Разумеется, по сказочным законам, в награду ему тут же дают второй шанс, но он-то не знал об этом…

Что несколько удивляет, так это метафизическая стерильность загробных миров, показанных что в «Тайне Коко», что в «Душе». Понятно, что, пытаясь угодить мультикультурной аудитории, приходится вычищать почти любую конкретику, кроме разве что чисто обрядовой. Но в мире «Души» нет даже обряда, нет Бога и веры, а образованием юных душ занимаются персонажи по большей части светские. Мистические наставники-кураторы и вовсе абстрактны, плоски и похожи на фрагменты картин Пикассо. Причем радуются они абсолютно любому результату. Социопат с манией величия? О, прикольно, кому-то и такое чудо достанется… Чем-то это царство еще нерожденных душ напоминает сцену из «Синей птицы» Метерлинка, где одна душа уносит на Землю свои будущие открытия, а другая — свои будущие преступления, и окружающие к этому относятся так же фаталистически. Правда, будущий преступник хотя бы мрачен, в отличие от социопатичного «чуда».

Так что, с одной стороны, можно порадоваться, что духовн

Цитата из м/ф «Душа». Реж. Пит Доктер. 2020. США

ое измерение не забыто и используется хотя бы как прием и метафора. С другой, духовность последовательно заменяется именно душевностью и психологизмом. Вроде бы души существуют, «мир до» и «мир после» — тоже, ну и довольно с вас. На протяжении всего мультфильма не решается ни один чисто духовный вопрос. Разумеется, выбор Джо можно считать результатом работы совести, но это больше похоже на ответственность взрослого за ребенка, то есть опять же сводится к чистой психологии.

А с другой стороны, и это немало, ведь недаром мультфильм посвящается «всем наставникам». Душа №22 таки родилась на Земле, и хорошо, что нам не показали, кем. Джо кроме места в квартете получил постоянную работу в школе — похоже, совсем не случайно, а девочка, хотевшая бросить играть на тромбоне, решила продолжать. Кто-то рядом всегда нуждается в ободрении, наставлении, просто в разговоре по душам в парикмахерской. Кому-то такая мелочь может круто изменить всю жизнь, и для этого совершенно не обязательно покидать бренную Землю.