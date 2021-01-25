25 января 2021 | Время чтения 2 мин

Село Верхняя Тойма, , 16:12 — REGNUM Впервые Верхняя Тойма упоминается в 1137 году, эта дата официально считается временем основания поселения. В средние века часть Двинских земель принадлежала Великому Новгороду, а часть — Ростову Великому, передавшему их позднее Великому Княжеству Московскому. Растущее могущество Москвы сталкивалось на Севере с интересами Новгорода. Нижняя Тойма была за новгородцев, а Верхняя — за Москву. В конце XV века, когда Иван III присоединил Новгород, оказалось, что Верхняя Тойма сделала правильный выбор. Москва даровала северянам свободу, сделав их «черносошными» крестьянами, и на Севере на долгие 500 лет воцарилась тишина.

Верхняя Тойма на правом, высоком берегу Северной Двины, а дорога из Архангельска на левом — это основная проблема райцентра Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Через реку автотранспорт перевозят несколько паромов, а безлошадных – моторки Владимир Станулевич © ИА REGNUM Конкуренция между ними привела к тому, что переправа стоит сравнительно немного Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Село разрезано посередине глубоким оврагом. На его склоне, что выше по течению Северной Двины, со времен Гражданской войны располагается госпитальный городок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На склоне оврага ниже по течению реки недавно поставили церковь Владимир Станулевич © ИА REGNUM Через овраг перекинут изящный, на высоких сваях-опорах деревянный мостик Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Кровавое колесо Гражданской войны и интервенции 1918−1920 годов прокатились мимо Верхней Тоймы. Летом 1919 года фронт остановился в 40 км от нее, а в селе расположились госпиталь и штаб Северо-Двинской бригады РККА. Осенью 1918 года отсюда по Выйскому тракту вышел отряд в 100 бойцов под командованием Алексея Щенникова, открывший против белых и интервентов на Пинеге еще один фронт сопротивления.

В 1989 году в центре Верхней Тоймы установлен памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По нескольку сыновей и братьев в каждой верхнетоемской семье не вернулись с фронта Владимир Станулевич © ИА REGNUM В центре Верхней Тоймы установлен памятный камень в честь жертв репрессий

Редакция районной газеты «Заря» занимает здание, в котором в годы Гражданской войны располагался штаб дивизии Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Прославил» Верхнюю Тойму в 1935 году писатель Михаил Пришвин. Он с сыном отправился по рекам Северной Двине и Пинеге. Некоторые села похвалил, другие нещадно раскритиковал. Тойме не повезло — писателя поселили в гостинице с полчищами клопов, а посреди ночи пытались подселить пару «усталых путников». Впечатление было испорчено, что Пришвин и записал в дневнике, ставшем основой повести «Берендеева чаща».

Гостинца в Тойме такая же проблемная как во времена Пришвина Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1920—1930-х годах Верхнетоемский район стал цехом «всесоюзной лесопилки». Во время Великой Отечественной войны из 7000 призывников-верхнетоемцев 4500 не вернулись с фронта. Сейчас здесь, как почти везде на Севере, сельское хозяйство умерло, промышленности кроме лесозаготовок нет, зарплату получают бюджетники. Недавно на берегу Северной Двины поставили Троицкую деревянную церковь, в селе работает краеведческий музей, неподалеку от памятника павшим в годы Великой Отечественной войны установили камень в память жертв репрессий. Гостиница такая же проблемная как во времена М.Пришвина. Верхняя Тойма красиво стоит на высоком правом берегу Северной Двины — прорезанная глубоким оврагом, с переброшенным изящным мостиком. Но дорога из Архангельска в Котлас на левом берегу, и 3 месяца — в ледостав и половодье, верхнетоемцы отрезаны от «цивилизации».

Районный музей в основном собрал экспонаты этнографической тематики Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Здание районной администрации – по виду самое современное в Верхней Тойме. В годы советской власти его построили на месте снесенной каменной Троицкой церкви и древнего кладбища Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церковь посвящена Святой Троице Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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