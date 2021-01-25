Нью-Йорк , , 14:57 — REGNUM Netflix опубликовала новый видеоролик с демонстрацией того, как герои популярного сериала «Кобра Кай» звучат на разных языках. Об этом 25 января сообщил портал Shazoo.

В ролике показано, как персонажи сериала разговаривают на японском, корейском, испанском и нескольких других языках. Пользователи в комментариях иронично отметили, что самой «эпичной» вариацией озвучки вновь оказалась японская.

Напомним, «Кобра Кай» — это популярный американский телесериал, основанный на фильме «Малыш-каратист» 1984 года. Премьера первого сезона состоялась в мае 2018 года.

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