Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM Мультфильмы «Питер Пэн», «Дамбо», «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы» убрали из «детской секции» сервиса Disney Plus. Об этом 24 января сообщило издание Mirror.

Теперь дети младше семи лет смогут посмотреть эти мультфильмы только с согласия родителей. Журналисты Mirror сообщают, что такие меры были приняты компанией Disney из-за наличия в картинах оскорбительных расистских стереотипов.

Напомним, Disney Plus — это новый стриминговый сервис компании Disney, на котором выходят её оригинальные фильмы и сериалы. Платформа была запущена в 2019 году.

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