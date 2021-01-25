Казань, , 14:03 — REGNUM Приемная кампания по зачислению детей в первый класс стартует с 1 апреля, так как вступил в силу новый приказ Минпросвещения РФ и изменились сроки подачи заявлений. В прошлом году документы принимались с 1 февраля, сообщил начальник управления образования Исполкома Казани Ирек Ризванов.

Так, в текущем году заявления для приема детей, проживающих на закрепленной территории, а также для имеющих преимущество для зачисления в первый класс, будут приниматься с 1 апреля по 30 июня. Для приема детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, заявления примут с 6 июля по 5 сентября.

Всего с начала учебного года в школы Казани отправятся более 20 тыс. первоклассников. Ежегодно их число увеличивается примерно на 1,5−2 тыс. человек. На сегодняшний день в городе насчитывается 166 муниципальных школ.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в жилом комплексе «Арт-Сити» строится школа, сдать которую запланировали к 1 сентября 2020 году. Современное образовательное учреждение примет 1 501 учащегося. Второе общеобразовательное учреждение достроят в «Салават купере» в течение года. Общая вместимость двух школ составит 2 725 мест.

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