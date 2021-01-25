Лос-Анджелес, США, 25 января 2021, 12:41 — REGNUM Американская актриса Элизабет Олсен назвала «пугающими» съёмки в сериале «ВандаВижен». Об этом 25 января сообщил портал ComicBook.
Олсен считает, что ни один из героев киновселенной Marvel ещё не получал такой необычной истории. Саму работу над шоу и своим персонажем она назвала «пугающей», отметив то, что весь процесс вызывал у неё постоянное чувство дискомфорта.
Однако Олсен заверила фанатов, что «ВандаВижен» — это всё ещё сериал от Marvel. По её словам, в ближайших сериях зрителей ждёт очень резкий переход к «хаосу, который они знают и любят».
Напомним, «ВандаВижен» — это новый супергеройский сериал, главные роли в котором исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. Эпизоды шоу выходят на сервисе Disney Plus.
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