Киев, , 12:43 — REGNUM С февраля 2021 года в эфире российского телеканала «Че!» будет транслироваться украинская юмористическая программа «Дизель-шоу». Об этом сообщило издание «Зеркало недели» (ZN.ua).

Журналисты отметили, что телеканал «Че!» является частью ООО «СТС Медиа», в отношении которого на Украине действуют санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Санкции ввёл в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский в мае 2020 года.

Напомним, ранее телеканала СТС приобрёл у студии «Квартал 95», которой ранее руководил Зеленский, права на проведение юмористического телешоу «Лига смеха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины согласовало кандидатуру юмориста Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

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