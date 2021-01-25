Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американский писатель Рик Риордан подтвердил, что телесериал по мотивам книг о Перси Джексоне всё ещё находится в разработке. Об этом 24 января сообщил портал ComicBook.

По словам Риордана, шоу ещё находится на стадии планирования, но сценаристы уже написали сценарий для пилотного эпизода. В дальнейшем все серии «Перси Джексона» должны выйти на сервисе Disney Plus.

Напомним, «Перси Джексон и олимпийцы» — это серия приключенческих романов для подростков, написанных Риком Риорданом. Главным героем всех произведений франшизы является Перси Джексон, сын греческого бога морей Посейдона.

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