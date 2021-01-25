Москва, 25 января 2021, 13:36 — REGNUM Вручение премий «Золотой орел» состоялось в первом павильоне киностудии «Мосфильм». Награды получили номинанты в различных областях: актеры, сценаристы, режиссеры. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.
За награды боролись пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Рекордсменом по количеству статуэток стал блокбастер «Союз спасения». Золотого орла получил звукорежиссёр, художник-постановщик и оператор, лучшие визуальные эффекты и художник по костюмам, художник по гриму. Актер, телеведущий Александр Домогаров удостоен награды за лучшую роль второго плана.
В картине Андрея Зайцева «Блокадный дневник» награду за главную женскую роль получила актриса Ольга Озоллапиня.
Ведущая актриса и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева получила награду за лучшую женскую роль в фильме на телевидении «Дипломат».
Награду за лучшую режиссуру присудили режиссеру театра и кино Андрею Кончаловскому. В связи отсутствием победителя на мероприятии вручения наград, приз получал его сын Пётр Кончаловский.
Актер театра и кино Юрий Борисов получил «Золотого орла» за главную роль в фильме «Калашников», а актер Максим Матвеев — за роль в телевизионном сериале «Триггер».
Актриса, кинорежиссер Надежда Михалкова получила награду за лучшую режиссуру короткометражки.
Режиссер российского кино Светлана Дружинина награждена за вклад в отечественный кинематограф.