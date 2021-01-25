Москва, 25 января 2021, 13:36 — REGNUM Вручение премий «Золотой орел» состоялось в первом павильоне киностудии «Мосфильм». Награды получили номинанты в различных областях: актеры, сценаристы, режиссеры. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.

Светлана Немаляева с внучкой Полиной
Светлана Немаляева с внучкой Полиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полина Максимова на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Гармаш на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актриса Ольга Дибцева на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Общественный деятель Татьяна Михалкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актриса Рената Пиотровски
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актриса Ольга Филимонова на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За награды боролись пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Рекордсменом по количеству статуэток стал блокбастер «Союз спасения». Золотого орла получил звукорежиссёр, художник-постановщик и оператор, лучшие визуальные эффекты и художник по костюмам, художник по гриму. Актер, телеведущий Александр Домогаров удостоен награды за лучшую роль второго плана.

Фото на красной дорожке
На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Фото на красной дорожке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Борисов и Анна Шевчук на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Юрий Борисов и Анна Шевчук на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актриса Алена Бабенко на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Татьяна Абрамова на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Екатерина Шпица на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актер Михаил Тройник на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кристина Асмус на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актер Артем Ткаченко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актриса Анна Старшенбаум на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ольга Озоллапиня со спутником На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Светлана Ходченкова в зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктория Толтоганова зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Светлана Немоляева с внучкой Полиной в зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Звезды в масках в зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актер Павел Деревянко со спутницей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Актер Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В картине Андрея Зайцева «Блокадный дневник» награду за главную женскую роль получила актриса Ольга Озоллапиня.

Актриса Ольга Озоллапиня
Актриса Ольга Озоллапиня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведущая актриса и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева получила награду за лучшую женскую роль в фильме на телевидении «Дипломат».

Актриса Светалана Немолаева
Актриса Светалана Немолаева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награду за лучшую режиссуру присудили режиссеру театра и кино Андрею Кончаловскому. В связи отсутствием победителя на мероприятии вручения наград, приз получал его сын Пётр Кончаловский.

Пётр Кончаловский получил награду за отца
Пётр Кончаловский получил награду за отца
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актер театра и кино Юрий Борисов получил «Золотого орла» за главную роль в фильме «Калашников», а актер Максим Матвеев — за роль в телевизионном сериале «Триггер».

Актер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актриса, кинорежиссер Надежда Михалкова получила награду за лучшую режиссуру короткометражки.

Актриса Надежда Михалкова
Актриса Надежда Михалкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник-постановщик Анна Карпова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продюсеры Антон Златопольский, Мария Ушакова и режиссер Сергей Урсуляк (слева направо)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Режиссер Дмитрий Тюрин, продюсеры Александра Ремизова и Иван Самохвалов (слева направо)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Звукорежиссер Павел Дореули
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Композитор Юрий Потеенко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Певица Лариса Долина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Монтажер Александр Кошелев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник Татьяна Вавилова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник по костюмам Екатерина Шапкайц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Художник-постановщик Сергей Агин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Режиссер Андрей Зайцев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продюсер Александр Андрющенко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оператор Игорь Гринякин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер российского кино Светлана Дружинина награждена за вклад в отечественный кинематограф.

Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Золотой орел 2021
Золотой орел 2021
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел»
Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел»
Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В зале перед вручением премии «Золотой орел»
В зале перед вручением премии «Золотой орел»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM