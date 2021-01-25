25 января 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 13:36 — REGNUM Вручение премий «Золотой орел» состоялось в первом павильоне киностудии «Мосфильм». Награды получили номинанты в различных областях: актеры, сценаристы, режиссеры. Фоторепортаж ИА REGNUM с торжественного мероприятия.

Светлана Немаляева с внучкой Полиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За награды боролись пять фильмов: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Рекордсменом по количеству статуэток стал блокбастер «Союз спасения». Золотого орла получил звукорежиссёр, художник-постановщик и оператор, лучшие визуальные эффекты и художник по костюмам, художник по гриму. Актер, телеведущий Александр Домогаров удостоен награды за лучшую роль второго плана.

Фото на красной дорожке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Борисов и Анна Шевчук на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актер Александр Домогаров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В картине Андрея Зайцева «Блокадный дневник» награду за главную женскую роль получила актриса Ольга Озоллапиня.

Актриса Ольга Озоллапиня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведущая актриса и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева получила награду за лучшую женскую роль в фильме на телевидении «Дипломат».

Актриса Светалана Немолаева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награду за лучшую режиссуру присудили режиссеру театра и кино Андрею Кончаловскому. В связи отсутствием победителя на мероприятии вручения наград, приз получал его сын Пётр Кончаловский.

Пётр Кончаловский получил награду за отца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актер театра и кино Юрий Борисов получил «Золотого орла» за главную роль в фильме «Калашников», а актер Максим Матвеев — за роль в телевизионном сериале «Триггер».

Актер Юрий Борисов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актриса, кинорежиссер Надежда Михалкова получила награду за лучшую режиссуру короткометражки.

Актриса Надежда Михалкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер российского кино Светлана Дружинина награждена за вклад в отечественный кинематограф.

Светлана Дружинина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Золотой орел 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Торжественная церемония вручение наград «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM