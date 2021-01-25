25 января 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM В центральном выставочном зале «Манеж» Санкт-Петербурга с 13 ноября по 31 января проходит выставочный проект «Утопия Спасённая» южнокорейской художницы Ли Бул, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Работы автора являются абсолютным ориентиром современного искусства в Корее и получили признание во всем мире.

Выставка в Манеже — Ли Бул «Утопия спасения» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка в Манеже — Ли Бул «Утопия спасения» Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка в Манеже — Ли Бул «Утопия спасения» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — Labyrinth Via Negativa II Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Родченко — Лестница 1930 Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка в Манеже — Ли Бул «Утопия спасения» Василий Иванов © ИА REGNUM

Это первая персональная выставка художницы в России. Экспозиция посвящена своеобразному диалогу между работами Ли Бул и русским авангардом, которым художница вдохновлялась с 2005 года, когда начала своё погружение в историю модернизма. Основная часть экспонируемых работ — это архитектурные скульптуры, пространственные инсталляции и графика автора, созвучные с работами ярчайших представителей русского авангарда: Малевича, Родченко, Чернихова, Гончаровой, Экстер и др., также представленными в пространстве Манежа. Выставка отражает наиболее поздний период творчества Ли Бул и её неоднозначные размышления на тему антиутопии. Некоторые из ее работ ранее никогда не экспонировались.

Ли Бул — Макет (W4) 2010 Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка в Манеже — Ли Бул «Утопия спасения» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — инсталляция Город солнца II 2013 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — Утренняя серенада IV. 2015 Василий Иванов © ИА REGNUM Ли Бул — инсталляция Желание быть уязвимым 2015 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — без названия (Картина погребенной памяти) 2008 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул родилась в 1964 году в Йонджу, городе в восточной провинции Южной Кореи, получила образование скульптора в 1980-х годах, в период глубоких социальных и политических потрясений в стране, и получила признание благодаря своим перформансам на запретные в то время темы сексуальности, телесности и гендера. В 1990-х годах получила широкую международную известность после серии провокационных работ, среди которых знаменитая инсталляция с гниющей рыбой и скульптурная серия лишенных головы и конечностей женских фигур под названием «Киборги» (Cyborgs).

Ли Бул — эскиз инсталляции Желание быть уязвимым 2015 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — макет инсталляции Дилювий 2012-2017 Василий Иванов © ИА REGNUM Ли Бул — макет инсталляции Через отрицание 2012-2016 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — эскиз инсталляции Желание быть уязвимым 2015 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ли Бул — эскизы инсталляции Утренняя серенада 3 — 2014 Василий Иванов © ИА REGNUM Яков Чернихов — композиция Конструктивное объединение объемов с загнутыми краями. Воплощение тяжести, придавленности и веса. — конец 1920-х Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, с 30 декабря в Санкт-Петербурге прекращена работа театров, музеев, концертных залов и ресторанов. На время карантина получить представление о выставке возможно в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге полностью закрываются театры, музеи и общепит в помещениях