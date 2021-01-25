Чита, , 09:23 — REGNUM В Забайкальском крае готовятся отпраздновать наступление Сагаалгана. Это — Буддийский Новый год, один из наиболее известных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по лунному календарю. Краевое правительство обнародовало программу мероприятий, посвященную этой дате.

«По буддийской традиции Сагаалган принято отмечать в течение месяца по лунному календарю. Больше всего праздничных мероприятий на территории Забайкальского края будет организовано 12 и 13 февраля.

Мероприятия первого дня Белого месяца состоятся в Агинском Бурятском округе и муниципальных районах. Праздничное представление в Чите пройдет 13 февраля на площади Ленина. У жителей региона будет возможность соблюсти древние традиции Сагаалгана у себя дома, а затем поучаствовать в наших мероприятиях», — пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Известно, что действо начнется инсценировкой уникальной традиционной мистерии Цам, включающей в себя древний обрядовый танец. Масштабный концерт в исполнении артистов государственных театров «Забайкальские узоры» и «Амар Сайн» позволит зрителям окунуться в атмосферу праздника, где традиционный бурятский ёхор будет сменяться русским хороводом, а известные песни прозвучат на русском и бурятском языках. Кульминацией праздника станет выступление звезд бурятской эстрады. В мероприятии примут участие первые лица региона, представители национальных диаспор, входящих в Ассамблею народов Забайкалья.

Кроме того, в течение месяца тематические мероприятия пройдут в государственных учреждениях культуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, празднование в Забайкальском крае Сагаалгана — начало нового года по лунному календарю — давно является традицией.

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