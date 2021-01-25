Чебоксары, , 08:17 — REGNUM В Чувашии студенты после каникул начнутся учиться в очном формате. Соответствующее изменения в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, внёс глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

С учётом стабилизации обстановки на заседании оперативного штаба был поднят о возврате вузов в Чувашии к очной форме обучения, что и было поддержано участниками заседания. Студенты вернутся в аудитории 1 февраля.

Напомним, чувашские студенты перешли на дистанционный формат учёбы 14 декабря 2020 года в связи с ростом суточного количества выявляемых случаев заражения коронавирусом. В том числе в онлайн-режиме они сдавали зимнюю сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года старшеклассники Чебоксар и Новочебоксарска уходили на дистанционное образование, к очному формату они вернулись 7 декабря.

По данным оперативного штаба России на 24 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 18 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 908 человек, от COVID-19 кончались 794 пациента.