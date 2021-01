Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Стивен Спилберг не хочет больше снимать фильмы с Томом Крузом. Об этом 24 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Рихтман отметил, что Круз хотел запустить ещё один совместный проект, однако Спилберг ответил на предложение отказом. Издание напомнило, что ранее в сети ходили слухи о том, что «непоколебимая вера» Круза в саентологию стала причиной напряжённой атмосферы на съёмочной площадке фантастического фильма «Война миров».

Напомним, кроме «Войны миров» Том Круз и Стивен Спилберг работали над проектом фильма «Особое мнение». Последним кинопроектом режиссёра стала фантастическая картина «Первому игроку приготовиться» по роману Эрнеста Клайна.

