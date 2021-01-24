Лос-Анджелес, США, , 22:25 — REGNUM Эдди Рэдмейн рассказал, что ему пришлось плавать в реке зимой, во время съёмок фильма «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом 24 января сообщил журнал Variety.

Актёр сказал, что съёмки должны были проходить в британском городе Ливсден в летний период. Однако эпидемия коронавируса внесла свои корректировки в планы создателей картины и в результате сцены снимали в начале декабря 2020 года.

«И вдруг ты купаешься на открытом воздухе британской зимой», — сказал Редмэйн.

Ранее Warner Bros. перенесла премьеру третьей части «Фантастических тварей» на 14 июля 2022 года. Геллерта Грин-де-Вальда в этой картине сыграет датский актёр Мадс Миккельсен, Джонни Депп отказался от этой роли по просьбе Warner Bros.

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