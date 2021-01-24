Вашингтон, , 21:56 — REGNUM В сеть выложили первый полноценный трейлер будущего фильма «Годзилла против Конга». Ролик был опубликован 24 января на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.

Многие издания отметили, что в этом видео создатели картины показали фрагмент эпической битвы, которая может войти в историю кинематографа В трейлере, в частности, показан момент, когда Конг наносит Годзилле мощный удар.

Премьера фильма «Годзилла против Конга» запланирована на 25 марта 2021 года. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

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