Лондон, , 12:32 — REGNUM Создатели «Острых козырьков» начали работу над полнометражным фильмом, который завершит историю персонажей сериала. Об этом сообщил сценарист Стивен Найт журналу Variety.

Первый сезон криминального сериала «Острые козырьки» вышел в 2013 году. В 2021 году начались съёмки шестого сезона, который станет последним для сериала. Премьера шестого сезона ожидается в конце 2021 или начале 2022 года.

Автор сценария сериала Стивен Найт рассказал, что уже началась работа над одноимённым полнометражным фильмом, который продолжит историю персонажей сериала.

«Думаю, что полнометражный фильм станет наиболее подходящим вариантом завершения этой истории», — подчеркнул Найт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года британская студия FuturLab начала работу над видеоигрой по мотивам сериала «Острые козырьки».

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