Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Премьера продолжения фильма ужасов «Тихое место» перенесена на сентябрь 2021 года. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Первоначально студия Paramount планировала выпустить фильм «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински в прокат в сентябре 2020 года. Премьера была отложена на апрель 2021 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

На фоне сохранения трудной эпидемиологической ситуации в Paramount решили вновь отложить выход фильма. Новая дата премьеры установлена на 17 сентября 2021 года.

Первый фильм серии «Тихое место» вышел в 2018 году. Картина собрала в мировом прокате более $340 млн при бюджете в $21 млн, что сделало её одним из самых успешных кинорелизов того года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журнал Variety включил фильм «Тихое место 2» в список самых ожидаемых премьер 2021 года.