Москва, , 14:41 — REGNUM Президент Московского зоопарка Владимир Спицин ушел из жизни 22 января в возрасте 79 лет. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

«Двадцать второго января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин — президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное — он был истинно «зоопарковским человеком», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что покойный был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других.

Кроме того, в пресс-службе указали, что Спицин часто говорил: «Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда».

«Спасибо Вам, Владимир Владимирович… Вы были — и останетесь — нашей опорой. Мы просто вас очень любим — и будем любить всегда», — заключается в сообщении.

Напомним, Владимир Спицин, заслуженный работник культуры РСФСР, академик РАЕН, президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ — был директором Московского зоопарка с 1977 по 2013 годы.