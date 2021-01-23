Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Премьера комедийного боевика «King's Man: Начало» режиссёра Мэттью Вона перенесена с марта на август 2021 года. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Новая дата начала проката боевика Мэттью Вона установлена на 20 августа. В компании Disney объяснили решение о переносе премьеры фильма ограничениями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«King's Man: Начало» является приквелом к серии фильмов Kingsman, первый из которых вышел в 2012 году. Фильмы этой серии основаны на комиксах «The Secret Service» Марка Миллара и Дэйва Гиббонса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году портал Internet Movie Database включил боевик «King's Man: Начало» в десятку самых ожидаемых фильмов года.