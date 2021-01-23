Москва, , 09:29 — REGNUM Премию Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл» за лучший фильм года получила историческая драма «Блокадный дневник» режиссёра Андрея Зайцева. Торжественная церемония вручения премии прошла в первом павильоне «Мосфильма» 22 января.

В номинации «Лучшая режиссёрская работа» победил Андрей Кончаловский с драмой «Дорогие товарищи!». Премию за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов, исполнивший главную роль в фильме «Калашников», лучшей актрисой признана Ольга Озоллапиня за роль в «Блокадном дневнике».

Авторами лучших ролей второго плана признаны Александр Домогаров за роль в фильме «Союз спасения» и Мария Аронова за роль в мюзикле «Лёд 2». В номинациях «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшие визуальные эффекты» победителем стала картина «Союз спасения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был удостоен приза «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго.

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