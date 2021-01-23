Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Премьеру нового телесериала The CW «Крутой Уокер» посмотрели около 2,4 млн человек. Об этом 22 января сообщил портал The Wrap.

Издание отметило, что это шоу собрало самую большую зрительскую аудиторию с того момента, как 1 декабря 2016 года в эфир вышла первая серия телекомикса «Легенды завтрашнего дня». Кроме того, первый эпизод «Уокера» стал самой просматриваемой телепрограммой с момента премьеры телесериала «Флэш» (30 января 2018).

Напомним, «Уокер» является перезагрузкой шоу «Уокер, техасский рейнджер», главную роль в котором исполнил Чак Норрис. В новом сериале главного героя сыграл Джаред Падалеки, знакомый зрителям по шоу «Сверхъестественное».

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