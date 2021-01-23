Даллас , , 09:16 — REGNUM Редкая золотая монета, изготовленная известным мастером в Нью-Йорке в 1787 году, была продана на аукционе в Далласе за 9,36 миллиона долларов. Об этом 22 января сообщает CBS.

В рамках аукциона американских монет Heritage Auctions была выставлена монета Brasher Doubloon в нью-йоркском стиле. Представители аукциона заявили, что монета была продана по рекордной цене и покупатель пожелал остаться анонимным.

Существует еще семь таких монет, но проданная накануне была «лучшего качества», сказал представитель аукциона. Она перешла в фонд аукциона из коллекции покойного нью-йоркского бизнесмена Дональда Г. Паррика, который купил ее в 1979 году за 725 тысяч долларов.

Монеты настолько загадочны, что одна из них даже была описана в романе Рэймонда Чандлера «Высокое окно».

Монетный двор США начал выпускать монеты только в 1793 году. До этого монеты, выпущенные в обращение, были колониальными, из частных монетных дворов или иностранными.