23 января 2021 | Время чтения 1 мин

Деревня Кадь, , 13:30 — REGNUM Деревня Кадь расположена на берегу одноименной речки в Приморском районе Архангельской области, в паре километров от Белого моря. Веками занятием ее жителей было мореходство и ловля семги. Дореволюционные дома в Кади, а их большинство, не простые избы, а построенные по-городскому дома — с большими окнами, высокими потолками и красивыми печками-голландками в каждой комнате. До 1917 года в деревне жили зажиточно. Сейчас в домах живут не наследники тогдашних хозяев, а те, кому дома достались после их раскулачивания.

Деревня Кадь лежит на берегах одноименной мелководной речки, и желающие попасть на другой берег едут на вездеходе «по воде аки посуху», идут вброд или отправляются в плавание на лодочке Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церковь без консервации, с открытыми дверями вряд ли простоит долго. Специалисты волонтерской организации «Общее Дело» в 2020 году осмотрели храм и, возможно, займутся противоаварийными работами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На окраине деревни относительно хорошо сохранилась церковь Трех святителей постройки начала XX века — даже есть иконостас Владимир Станулевич © ИА REGNUM Рядом с церковью чудом сохранились несколько надгробных памятников XIX века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сегодня Кадь примечательна тем, что здесь нет электричества. Точнее, есть, но только от бензиновых генераторов, а в одном доме — от солнечной батареи. Поэтому телевизор — это час в день, генератора хватает еще на холодильник и несколько лампочек. Деревня лежит на двух берегах мелководной речки, и желающие сходить в гости на тот берег, если тепло — идут вброд, или отправляются в плавание на пластиковых лодочках, похожих на мыльницы.

Дома построены по-городскому, с высокими потолками и большими окнами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Повети в избах свидетельствуют, что еще несколько лет назад ловля рыбы здесь велась Владимир Станулевич © ИА REGNUM Поветь как музей – санки начала XX века, дореволюционные грабли и тому подобные экспонаты Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Электричества в Кади нет, точнее, оно в каждом доме от бензинового генератора Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В углу каждой комнаты – со вкусом сложенная голландская печка Владимир Станулевич © ИА REGNUM Такие печки – свидетельство прошлой зажиточной жизни Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Жители Кади – потомки получивших дома раскулаченных бывших владельцев Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В остальном деревня производит впечатление ухоженного поселения, где педанты-жители выстригают участки и окрестности, как английский газон. Летом здесь живут десятки семей, а зимой один человек. Жители Кади занимаются огородами и несколькими коровами, о ловле семги можно только догадываться.

Деревня производит идиллическое впечатление – аккуратные стога, трава выстрижена, как английский газон Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На закате жители Кади идут на берег, садятся на скамеечки и пьют чай или что покрепче Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Речка Кадь, мелководная и живописная Владимир Станулевич © ИА REGNUM Через заросшую протоку переброшены две доски на жердочках – «мостик» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Единственное надежное средство передвижения – вездеходы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Отчасти такую тишину и покой обеспечивает отсутствие к деревне нормальной дороги — от Патракеевки до Кади 5 километров по дороге через болота, проехать по которой может только вездеход, ГАЗ-66 или «Урал», а зимой — снегоход.

Дорога в деревню местами напоминает парковые аллеи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дорогу в Кадь охраняют коряги, превращающиеся вечером в чудища лесные Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда-то вдоль дороги для пешеходов были проложены мостки и поставлены скамейки. Они постепенно разрушаются Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дорога в Кадь проложена через болото Владимир Станулевич © ИА REGNUM А в основном дорога в Кадь непроезжая для обычной машины и даже УАЗа Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На обочинах дороги можно собирать клюкву, бруснику и морошку Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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