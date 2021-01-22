Лондон, , 18:53 — REGNUM Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» переносят в третий раз из-за пандемии, которая закрыла множество кинотеатров по всему миру. Об этом 22 января сообщает BBC.

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Премьеру «Не время умирать» уже дважды откладывали. Новая премьера назначена на 8 октября, сообщает официальный сайт фильма.

Изначально планировалось, что триллер выйдет в прокат в апреле 2020 года.

Предстоящий шпионский фильм является двадцать пятым из серии фильмов о Джеймсе Бонде производства EON Productions. Главную роль агента МИ-6 Джеймса Бонда в пятый и последний раз исполнил Дэниел Крейг.

В фильме также снялась французская актриса Леа Сейду и американский актер Рами Малек.

Задержка станет очередным ударом по кинотеатрам, которые были вынуждены закрыться из-за пандемии.

В начале этой недели ведущие режиссеры, включая Дэнни Бойла и сэра Стива Маккуина, обратились к правительству Великобритании с письмом, в котором призвали оказать финансовую поддержку сетям кинотеатров, потому что «британские кинотеатры стоят на краю пропасти».