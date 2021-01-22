22 января 2021 | Время чтения 1 мин

с. Пенега, , 17:01 — REGNUM В далеком, с 900-летней историей, северном селе Пинега, что в Архангельской области, живет Алена Валькова. Однажды девушка решила очистить участок от ивы, и с тех пор мастерит из ее ветвей своих «плетенышей». Большинство из них живет вокруг дома Алены — это огромная медведица с медвежонком, пара псов, пара журавлей, конь с оленем.

В северном селе Пинега с 900-летней историей живет Алена Валькова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Прославилась Алена на фестивале «Тайбола-2019», когда на берегу Северной Двины за 8 дней и ночей из ветвей ивы сделала хвост кита ныряющего в прибрежный песок. Тогдашний архангельский губернатор Игорь Орлов уже поручил было отвезти хвост в Холмогоры, но злоумышленники сожгли произведение искусства. Однако Алена продолжила делать своих ивовых зверушек.

Алена прославилась на фестивале «Тайбола-2019» сделав за 8 дней и ночей из ивовых ветвей 10-метровый хвост кита Владимир Станулевич © ИА REGNUM Фестиваль «Тайбола» проходит каждый год в разных местах, а в 2019 году – на берегу Северной Двины. Один из конкурсов – создание сказочной фигуры из дерева Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В программе фестиваля, проводимого с 2012 года в Архангельской области, исполнение этно и фолк музыки, танцы, конкурсы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Плетеныши» живут дольше и делать их легче, если ветви ивы заготовлены зимой и весной, и Алена отправляется с санками по снежной целине за охапками ивовых прутьев. Недавно она решила делать зверей из дерева. Заяц и медведь у нее получились сказочные, а совы как живые — увидев такую в лесу от живой не отличить.

Ивовые «плетеныши», как их называет Алена, живут вокруг ее дома в Пинеге Владимир Станулевич © ИА REGNUM Это конь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Медведица Владимир Станулевич © ИА REGNUM Её медвежонок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пара журавлей Владимир Станулевич © ИА REGNUM «Не потому ль, так часто и печально, мы замолкаем глядя в небеса…» (с) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Работы Алены Вальковой живут на базе отдыха «Голубино», могут украсить дачные участки и офисы. Могли бы украшать городские парки и набережные, но Алена после случая с китом не хочет терять своих подопечных.

«Умчи меня олень, в свою страну оленью…» (с) Владимир Станулевич © ИА REGNUM «Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда лесной олень…» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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