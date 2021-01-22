Лос-Анджелес, США, , 12:39 — REGNUM Премьеру фильма на основе серии видеоигр Uncharted, главную роль в котором исполнит Том Холланд, перенесли на полгода. Об этом 22 января сообщил портал GamesRadar.

Картина выйдет на экраны не 16 июля 2021 года, как ранее объявила кинокомпания Sony Pictures, а 11 февраля 2022-го. Стоит отметить, что вместе с Uncharted Sony перенесла премьеры таких картин, как «Охотники за привидениями: Наследники», «Кролик Питер 2: Беглец», «Морбиус» и других.

Картину Uncharted снимает режиссёр Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Веном», «Успеть за 30 минут»). В реализации этого проекта также принимают участие Марк Уолберг и Антонио Бандерас.

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