Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Студия Warner Bros. назначила исполнительного продюсера Тома Ашайма новым куратором франшизы «Гарри Поттер». Об этом 21 января сообщило издание Variety.

В новые обязанности Ашайма войдёт общение с Дж. К. Роулинг и расширение вселенной франшизы — в частности, создание новых тематических магазинов и работа с партнёрами. О создании новых картин по мотивам «Гарри Поттера» пока не сообщается.

Напомним, недавно студия Warner Bros. перенесла релиз новой игры по вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy на 2022 год. В ней геймеры смогут создать своего собственного персонажа-волшебника и поступить в школу чародейства и волшебства Хогвартс.

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