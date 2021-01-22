Лос-Анджелес, США, , 09:12 — REGNUM Кинокомпания Sony в очередной раз отложила премьеру фантастического фильма «Охотники за привидениями: Наследники» (Ghostbusters: Afterlife). Об этом 22 января сообщил портал Screen Rant.

Ранее кинокомпания объявила о том, что картина выйдет на экраны 10 июля 2020 года. Сейчас стало известно, что её премьера состоится на пять месяцев позже — 11 ноября 2021 года. Стоит отметить, что Sony переносит релиз картины «Охотники за привидениями: Наследники» уже в третий раз.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр оригинальный фильмов «Охотники за привидениями» Айван Райтман расплакался во время просмотра новой картины и сказал, что она ему очень понравилась. Об этом рассказал его сын Джейсон Райтман, который выступил в качестве режиссёра проекта.

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